Ученые: отказ от праздничных вечеринок полезен для психики

Ученые из Университета Западной Вирджинии провели опрос, в ходе которого выяснили, что более 75% из двух тысяч опрошенных соглашались идти на какое-либо мероприятие, так как опасались последствий отказа. Однако он помогает избежать эмоционального выгорания. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи провели серию экспериментов, чтобы понять происходящий мыслительный процесс в головах приглашенных во время рассмотрении вопроса об отклонении приглашения на мероприятие. Также отдельно изучалась реакция на отказ предложившего прийти на праздник человека.

В одном эксперименте участников попросили отреагировать на сценарий, в котором друг пригласил их поужинать в ресторан со знаменитым шеф-поваром, но у респондентов были другие планы на вечер.

Большинство испытуемых отметили, что в такой ситуации, по их мнению, при отказе товарищ разозлится, что навредит дружбе, поэтому в будущем их не будут звать на мероприятия. Ученые заявили, что беспокойство может объясняться завышенным чувством важности и сосредоточение человека, отправившего приглашение, на отказе, а не на аргументации того, кто отказывается приходить на праздник.

Затем роли приглашенных и приглашающих поменяли местами. Эксперты заявили, что результаты подтвердили их гипотезу о том, что отказ от праздника приведет к негативным последствиям.

В целом результаты исследования показали, что сказать «нет» — сложный процесс. «Он заставляет людей принимать приглашения, когда они предпочли бы этого не делать», — говорится в исследовании. Однако команда определила, что отказ не так сильно волнует приглашающих, как людям кажется.

Из-за стресса, который испытывает человек во время отказа на приглашение, могут развиться ментальные заболевания. Ученые рассказали, из-за чего возникают проблемы с психикой и как их избежать.

Анна Морозова