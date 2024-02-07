Ученые опровергли убеждение о безопасности «лжи во благо»

В исследовании приняли участие 564 ребенка в возрасте от 11 до 12 лет и их родители. Добровольцев попросили сообщить, как часто они используют два типа лжи — прикладную ложь и «ложь во благо». Прикладная ложь направлена на достижение результата. К этому типу относятся убеждения ребенка в том, что употребление определенного количества еды (например, каши) существенно повлияет на его рост.