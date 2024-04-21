Ученые опровергли существование «нормального» пульса

К такому выводу пришли ученые из Исследовательского института Скриппса (США), статья которых опубликована в журнале PLoS ONE.
Принято считать, что нормальная частота сердечных сокращений в состоянии покоя, — показатель, который обычно измеряют во время врачебного осмотра, — составляет для взрослого человека от 60 до 100 ударов в минуту. Отклонения от нормы в ту или другую сторону заставляют врачей обратить более пристальное внимание на состояние здоровья пациента.
При определении границ действующей нормы частоты пульса отталкивались от средних значений по популяции. Специалист по «большим данным» в медицине Джорджио Куэр (Giorgio Quer) и его коллеги решили проверить, насколько эти средние значения соответствуют показателям частоты сердечных сокращений на индивидуальном уровне.
Для этого исследователи провели анализ информации, полученной с помощью электронных браслетов, следящих за частотой пульса. Эти трекеры с марта 2016 по февраль 2018 года носили на запястье почти 92 с половиной тысячи жителей США со всех 50 штатов страны. Каждый участник носил браслет по меньшей мере два дня в неделю и по меньшей мере 20 часов в день. В среднем сбор данных о пульсе каждого участника продолжался в течение 320 дней. На основании собранной информации ученые смогли отследить вариации частоты пульса в течение дня для каждого отдельного участника, а также сравнить показатели, собранные у разных людей, между собой.
Оказалось, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, нормальная для одного человека, может отличаться от аналогичного показателя, нормального для другого человека, почти на 70 ударов в минуту.
Если для одних людей нормой оказался показатель 40 ударов в минуту, то для других — 109 ударов в минуту. На индивидуальную частоту сердечных сокращений до некоторой степени влияют возраст, пол, индекс массы тела, средняя продолжительность ночного сна.
Кроме того, как установили исследователи, этот показатель зависит от времени года: в июле сердце бьется немного реже, а в январе — немного чаще. У некоторых людей случаются короткие периоды, протяженностью не больше недели, когда их сердце начинает биться на 10 ударов в минуту чаще, чем обычно. Какое значение имеют все эти данные для здоровья людей, еще предстоит выяснить.