Ученые опровергли существование «нормального» пульса

Для этого исследователи провели анализ информации, полученной с помощью электронных браслетов, следящих за частотой пульса. Эти трекеры с марта 2016 по февраль 2018 года носили на запястье почти 92 с половиной тысячи жителей США со всех 50 штатов страны. Каждый участник носил браслет по меньшей мере два дня в неделю и по меньшей мере 20 часов в день. В среднем сбор данных о пульсе каждого участника продолжался в течение 320 дней. На основании собранной информации ученые смогли отследить вариации частоты пульса в течение дня для каждого отдельного участника, а также сравнить показатели, собранные у разных людей, между собой.