Ученые определили, чем были украшены поясные пряжки народа хунну, найденные в Туве

Кочевники Хунну существовали в III в до н. э. — I в н. э. на территориях, граничащих на севере с Китаем, и во многом от их набегов была построена Великая Китайская стена. О хунну известно из древнекитайских источников и из археологических раскопок их памятников. В ходе раскопок экспедицией Института истории материальной культуры РАН под руководством Марии Килуновской и Павла Леуса на территории Республики Тыва были обнаружены пряжки культуры хунну.

Ученые описывают их как большие и красивые поясные пряжки черного цвета, инкрустированные различными минералами ярких цветов. Материалы аналогичных находок в публикациях описывались как выполненные из темного сланца, угля, смолы, гагата и даже рога носорога. Однако без дополнительных исследований точными методами определить материал изготовления точно нельзя.

Особенно важно определить материал изготовления для реставраторов, поскольку все эти материалы требуют различных подходов к консервации при извлечении из земли и разных условий при дальнейшем хранении в музейных коллекциях.

«Проведенные исследования позволили очень точно определить материл даже в том случае, когда предмет сильно деградировал, как бывает в случаях с археологическими находками. Так, например, по присутствию минерала арагонита нам удалось понять, что белая инкрустация была выполнена перламутром. Основа пряжек состоит из ископаемого угля типа богхед, а их инкрустация белого, красного, голубого цветов выполнена из перламутра, сердолика различных оттенков, бирюзы и фуксита», — прокомментировал один из авторов исследования, директор Центра СПбГУ по изучению, сохранению, реставрации и актуализации объектов культурного наследия, старший преподаватель СПбГУ Николай Курганов (кафедра реставрации).

По словам ученых, богхед — материал, который из-за высокого содержания органической составляющей сильно подвержен изменениям влажности.

Поэтому, когда подобные предметы археологи извлекают из земли, важно очень внимательно подходить к стабилизации влажности предметов, чтобы избежать деформации или растрескивания при дегидратации. Также важно учитывать, что богхед богат битумом, поэтому при каких-либо работах по консервации надо внимательно подходить к подбору реставрационных составов, чтобы не повредить смолу растворителями.

Благодаря сотрудничеству специалистов ИИМК РАН, Эрмитажа и Научного парка СПбГУ были проведены исследования пряжек с использованием оптической микроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния света (рамановской спектроскопии), инфракрасной фурье-спектроскопии, рентгенофазового анализа и электронной микроскопии с применением рентгеноспектрального микроанализа. Исследования неразрушающими методами позволили провести измерения без отбора проб и повреждения поверхности древних артефактов.