Ученые определили биомаркеры долголетия
Оказалось, что повышенные показатели в результатах анализов — это не плохо.
Оказалось, что повышенные показатели в результатах анализов — это не плохо.
Ученые из Каролинского института (Швеция) опубликовали в журнале GeroScience исследование, в котором участвовало примерно 44 тысячи шведов, проживающих в разных условиях (домах престарелых, с семьями, в одиночестве и в собственных квартирах). Все участники проходили медицинские обследования в возрасте от 64 до 99 лет, а за показателями их здоровья наблюдали в течение 35 лет.
По результатам выяснилось, что 1224 человека (2,7%) из всего числа добровольцев дожили до 100 лет. Подавляющее большинство (85%) из них оказались женщинами. В первую очередь ученые следили за показателями крови участников и 12 биомаркерами, которые, как показали предыдущие исследования, были связаны со старением и преждевременной смертью.
Исследователи также рассмотрели маркеры, связанные с метаболическим статусом, уровень холестерина и глюкозы в крови, коррелирующих с работой печени (аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза — АЛТ и АСТ), креатинин, ассоциирующийся с функцией почек, альбумин, гамма-глутамилтрансферазу, щелочную фосфатазу и лактатдегидрогеназу, уровень железа и маркеры, связанные с анемией.
Оказалось, у долгожителей, как правило, были более низкие уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты, начиная с 60 лет. У них же реже наблюдались чрезвычайно высокие или низкие значения маркеров. Изучая конкретные показатели, связанные с долгожительством, ученые выяснили, что все 12 из них, за исключением АЛТ и альбумина, показали, что человек с определенной вероятностью доживет до 100 лет вне зависимости от возраста и показателей здоровья.
Наименьшие шансы отпраздновать сотый день рождения оказались у тех, кто имел очень низкие уровни общего холестерина и железа, и высокие уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и показатели работы печени. Это означает, что разные биомаркеры влияли на долгожительство в разной степени. Ученые считают, что даже если выявленные различия можно назвать в целом не очень значительными, они все равно предполагают потенциальную связь между метаболизмом и продолжительностью жизни.
1 октября отмечался Международный день пожилых людей. В связи с этим праздником мы вспомнили самые впечатляющие рекорды долгожительства в мире и России.
Олеся Маевская