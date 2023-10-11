Ученые определили биомаркеры долголетия

Ученые из Каролинского института (Швеция) опубликовали в журнале GeroScience исследование, в котором участвовало примерно 44 тысячи шведов, проживающих в разных условиях (домах престарелых, с семьями, в одиночестве и в собственных квартирах). Все участники проходили медицинские обследования в возрасте от 64 до 99 лет, а за показателями их здоровья наблюдали в течение 35 лет.

По результатам выяснилось, что 1224 человека (2,7%) из всего числа добровольцев дожили до 100 лет. Подавляющее большинство (85%) из них оказались женщинами. В первую очередь ученые следили за показателями крови участников и 12 биомаркерами, которые, как показали предыдущие исследования, были связаны со старением и преждевременной смертью.

Исследователи также рассмотрели маркеры, связанные с метаболическим статусом, уровень холестерина и глюкозы в крови, коррелирующих с работой печени (аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза — АЛТ и АСТ), креатинин, ассоциирующийся с функцией почек, альбумин, гамма-глутамилтрансферазу, щелочную фосфатазу и лактатдегидрогеназу, уровень железа и маркеры, связанные с анемией.

Оказалось, у долгожителей, как правило, были более низкие уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты, начиная с 60 лет. У них же реже наблюдались чрезвычайно высокие или низкие значения маркеров. Изучая конкретные показатели, связанные с долгожительством, ученые выяснили, что все 12 из них, за исключением АЛТ и альбумина, показали, что человек с определенной вероятностью доживет до 100 лет вне зависимости от возраста и показателей здоровья.

Наименьшие шансы отпраздновать сотый день рождения оказались у тех, кто имел очень низкие уровни общего холестерина и железа, и высокие уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и показатели работы печени. Это означает, что разные биомаркеры влияли на долгожительство в разной степени. Ученые считают, что даже если выявленные различия можно назвать в целом не очень значительными, они все равно предполагают потенциальную связь между метаболизмом и продолжительностью жизни.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

1 октября отмечался Международный день пожилых людей. В связи с этим праздником мы вспомнили самые впечатляющие рекорды долгожительства в мире и России.

Олеся Маевская