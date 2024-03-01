Ученые оценили противораковые свойства ягод лимонника

Отмечается, что лимонник китайский относится к роду (Schisandra). Он произрастает в Китае, Японии и Корее. На территории России встречается в Приморском и Хабаровском краях. Растение представляет собой вьющуюся лиану, длина которой достигает 15 метров. Ягоды этого растения обычно небольшие и красные, они обладают терпким вкусом.