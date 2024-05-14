Ученые объяснили пользу мыслей вслух

Профессор психологии Мичиганского университета Итан Кросс утверждает, что мысли вслух могут помочь разобраться в делах или отрепетировать потенциально непростые разговоры. Помимо этого, разговор с собой активирует систему вербальной рабочей памяти, которая помогает дольше запоминать какие-то необходимые детали, как список продуктов или расписание. Например, если человек ищет что-то в магазине, то он может назвать эту вещь вслух и найти ее быстрее, о чем говорит исследование американских психологов Гэри Лупьяна и Дэниела Свингли.