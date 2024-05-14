Ученые объяснили пользу мыслей вслух

Разговор с самим собой помогает снизить тревогу, повысить мотивацию, поднять настроение или помочь в планировании — заявляет Чарльз Фернихоу, профессор психологии Даремского университета в Великобритании в комментарии для The New York Times.
Пик «внутренней речи» приходится на раннее детство, однако мы снова приобретаем эту привычку, становясь старше. По словам профессора Фернихоу, социальное давление со временем меньше беспокоит человека. Поэтому разговор с самим собой — это распространенное, но малоизученное явление.
Профессор психологии Мичиганского университета Итан Кросс утверждает, что мысли вслух могут помочь разобраться в делах или отрепетировать потенциально непростые разговоры. Помимо этого, разговор с собой активирует систему вербальной рабочей памяти, которая помогает дольше запоминать какие-то необходимые детали, как список продуктов или расписание. Например, если человек ищет что-то в магазине, то он может назвать эту вещь вслух и найти ее быстрее, о чем говорит исследование американских психологов Гэри Лупьяна и Дэниела Свингли.
Однако не всегда мысли вслух несут за собой положительные последствия. Рэйчел Голдсмит Туроу, психолог из Университета Сиэтла, отмечает, что если разговор с собой самокритичен, то он может усугубить состояние человека, например, вызвать более частую тревожность. Психолог сравнивает этот вред для психического здоровья с вредом от сигарет.
Ученые утверждают, что только в комплексе с другими проблемами это может быть поводом для беспокойства. Поэтому повседневные мысли вслух не являются чем-то странным, а, наоборот, улучшают наше внутреннее состояние.