Ученые объяснили, почему роботы пока не могут обогнать людей и животных в забегах

По словам авторов исследования, организм представляет собой целостную систему, части которой обладают широким набором функций. Мышцы квадрицепсы, приводящие в движение ноги, могут напоминать приводы робота с аналогичной функцией. Но квадрицепсы производят собственную силу, расщепляя жиры и сахара, а также снабжены нейронами, которые передают информацию о давлении и болевых ощущениях.