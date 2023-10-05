Ученые объяснили, почему морковь оранжевая

Культурная морковь появилась в районе малой и центральной Азии в Х веке. Тогда она имела желтый или фиолетовый окрас, а оранжевый появился только спустя несколько столетий в Европе. Оттуда он распространился по всему миру. До сих пор до конца не было понятно, какие изменения в геноме овоща произошли за это время и как появился тот цвет, который мы наблюдаем сейчас. Исследователи из Университета Северной Каролины изучили этот вопрос. Об этом говорится в статье для журнала Nature Plants.

Команда ученых собрала улучшенный референсный геном моркови наших дней (всего для этого использовали 630 образцов диких и культурных корнеплодов). Из каждого выделили ДНК и установили последовательность фрагментов, что помогло воссоздать историю культивации овоща и подтвердить, что его одомашнили в Азии.

Затем при помощи полногеномного анализа ассоциаций (исследования, направленного на установку взаимосвязей между значительным количеством генетической информации и каким-либо фенотипом) биологи выяснили, какие гены позволили моркови стать оранжевой в процессе культивации.

Среди них оказались три варианта генов, которые контролируют накопление α- и β-каротина (оранжевых пигментов) — REC, Or и Y2. Именно в них и произошли мутации, которые способствовали накоплению каротиноидов.

Как предполагают ученые, это произошло после скрещивания древних белых и желтых сортов моркови.

Исследователи надеются, что их открытие поможет увеличить количество нутриентов в моркови и сделать ее более устойчивой к болезням, паразитам и засухам.

Морковь можно использовать не только в качестве еды, но и для изготовления музыкальных инструментов. В 2018 году финский блогер сделал из овоща флейту.

Анна Морозова