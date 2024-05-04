Ученые объяснили, почему кошки всегда приземляются на лапы

Кроме того, кошки владеют теми же приемами, что и спортсмены в фигурном катании. Они вытягивают передние лапы и поджимаю задние, придавая низу тела меньший момент инерции и меньшее сопротивление изменениям вращательного движения. Затем питомец делает обратное, подбирая передние лапы и вытягивания задние, а также помогает себе хвостом. Эффект аналогичен вращению фигуриста: широко расставленные руки увеличивают момент инерции, а прижатие рук к телу уменьшает его.