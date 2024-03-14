Ученые объяснили негативный эффект от инверсионных следов самолетов

Когда несколько бортов подряд пролетают по одному маршруту, их инверсионные следы сливаются в перистые облака. Эти облака действуют, как одеяло, удерживая тепло у земли. По словам ученых, с этим эффектом связано примерно 35% общего вклада авиаотрасли в глобальное потепление.