Ученые объяснили главное отличие между когтями кошек и собак

По словам ученых, коты и псы пользуются когтями принципиально разными способами. Для подавляющего большинства видов кошачьих когти служат основным инструментом для охоты. С их помощью они хватают добычу и вспарывают ей брюхо.
Такое орудие нужно держать острым, поэтому кошки всех размеров предпочитают не обнажать его без надобности, иначе кончики когтей быстро сточились бы о землю при ходьбе. Кроме того, с втянутыми когтями хищники могут передвигаться бесшумно, что помогает им устраивать засады.
С другой стороны, собаки и их дикие сородичи охотятся стаями. Такой метод связан с необходимостью пробегать большое расстояние, чтобы измотать добычу. Поскольку псы обычно работают в группах, они меньше зависят от удержания добычи.
Когти собак, волков и других представителей семейства псовых всегда остаются снаружи, помогая им сохранять сцепление с поверхностью и маневрировать во время бега.
Биологи добавили, что среди всех кошачьих гепарды практически перестали втягивать когти, поскольку их метод охоты зависит от скорости бега.