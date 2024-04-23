Ученые объяснили главное отличие между когтями кошек и собак

Такое орудие нужно держать острым, поэтому кошки всех размеров предпочитают не обнажать его без надобности, иначе кончики когтей быстро сточились бы о землю при ходьбе. Кроме того, с втянутыми когтями хищники могут передвигаться бесшумно, что помогает им устраивать засады.