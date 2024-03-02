Ученые обнаружили важный психологический фактор прокрастинации

Оценка валентности связана с мотивацией и отвечает за способность людей адаптироваться к новым обстоятельствам, отталкиваясь от позитивных или негативных установок.

Как показали эксперименты, люди со склонностью к негативным установкам чаще откладывали важные дела на потом без особой нужды.