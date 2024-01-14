Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
03:17 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые обнаружили в сое вещества для борьбы с опухолями

Природные соединения, полученные из сои и других растений, уменьшают риски возникновения рецидива рака молочной железы и повышают шансы на выживание у пациентов, выяснили исследователи из университета Джонса Хопкинса.

Наверх
Источник: Freepik

Природные соединения, полученные из сои и других растений, уменьшают риски возникновения рецидива рака молочной железы и повышают шансы на выживание у пациентов, выяснили исследователи из университета Джонса Хопкинса. Результаты исследования были опубликованы в журнале JNCI Cancer Spectrum.

Авторы провели метаанализ 22 исследований, в которых изучалось влияние потребления соевых бобов, капусты и зеленого чая на вероятность рецидива рака молочной железы и смертность от всех причин. Оказалось, что изофлавоны сои были связаны со снижением риска рецидива рака молочной железы на 26% при приеме 60 миллиграммов в день. Это эквивалентно двум-трем чашкам соевого молока, 90 граммам тофу или половине чашки вареных соевых бобов в день. Результаты были наиболее заметны среди женщин в постменопаузе.

Кроме того, употребление зеленого чая снижает риск рецидива рака молочной железы у женщин с I или II стадией рака молочной железы на 44%. Наибольший эффект был отмечен при употреблении от трех до пяти чашек в день. Влияние крестоцветных овощей было наименьшим.

«Крайне важно подчеркнуть, что эти исследования проводились на женщинах, получавших медикаментозное или хирургическое лечение, поэтому эти продукты питания и фитонутриенты не следует рассматривать как альтернативу лечению», — отметили авторы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Поэт Рубинштейн впал в кому после ДТП
«Не судите»: Киркоров выложил новый трек после скандала с вечеринкой
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь