Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые обнаружили в Чернобыле червей с неожиданной особенностью

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Геном круглых червей из Чернобыльской зоны отчуждения оказался невосприимчив к воздействию радиации, сообщили ученые из Нью-Йоркского университета в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Источник: AP 2023

Биологи сравнили круглых червей вида Oscheius tipulae из мест с различным уровнем радиационного загрязнения на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

«Мы <…> провели анализ их геномов в поисках следов недавних мутаций и не обнаружили доказательств в пользу связи между мутациями и уровнем радиации на местах сбора», — указано в статье.

Выбор червей в качестве объекта для исследования ученые объяснили повсеместным распространением этих животных и простотой их генома.

«Осмысление того, как особи по-разному реагируют на факторы среды, повреждающие ДНК, поможет нам лучше оценить риски для нас самих», — рассказала в пресс-релизе одна из авторов статьи София Тинтори.

Обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС животные уже не раз удивляли ученых различными особенностями, связанными с высоким уровнем радиационного загрязнения окружающей среды. Так, ранее из исследования биолога Кары Лав стало известно, что гены чернобыльских волков защищают их от раковых заболеваний, связанных с длительным облучением.