Ученые обнаружили в Чернобыле червей с неожиданной особенностью

Обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС животные уже не раз удивляли ученых различными особенностями, связанными с высоким уровнем радиационного загрязнения окружающей среды. Так, ранее из исследования биолога Кары Лав стало известно, что гены чернобыльских волков защищают их от раковых заболеваний, связанных с длительным облучением.