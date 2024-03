Ученые обнаружили в Чернобыле червей с неожиданной особенностью

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Геном круглых червей из Чернобыльской зоны отчуждения оказался невосприимчив к воздействию радиации, сообщили ученые из Нью-Йоркского университета в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.