Ученые обнаружили в Чернобыле червей с неожиданной особенностью

Биологи сравнили круглых червей вида Oscheius tipulae из мест с различным уровнем радиационного загрязнения на территории Чернобыльской зоны отчуждения.
«Мы <…> провели анализ их геномов в поисках следов недавних мутаций и не обнаружили доказательств в пользу связи между мутациями и уровнем радиации на местах сбора», — указано в статье.
Выбор червей в качестве объекта для исследования ученые объяснили повсеместным распространением этих животных и простотой их генома.
«Осмысление того, как особи по-разному реагируют на факторы среды, повреждающие ДНК, поможет нам лучше оценить риски для нас самих», — рассказала в пресс-релизе одна из авторов статьи София Тинтори.
Обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС животные уже не раз удивляли ученых различными особенностями, связанными с высоким уровнем радиационного загрязнения окружающей среды. Так, ранее из исследования биолога Кары Лав стало известно, что гены чернобыльских волков защищают их от раковых заболеваний, связанных с длительным облучением.