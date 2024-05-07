Ученые обнаружили в человеческом мозге нейронный компас: лучше электронного навигатора

Он добавляет: «Сигнал мозга информирует эти области о том, где мы находимся в окружающей среде, и это помогает обновлять наши навигационные цели по мере нашего перемещения в пространстве. Это говорит нам о том, что мы поворачиваем примерно за 50−100 миллисекунд до того, как мы действительно это делаем. Например, когда мы поворачиваем на углу улицы, сигнал нейронного компаса сообщает об этом областям мозга, которые помогают нам ориентироваться на повороте, что позволяет нам обновить наше направление (например, двигаться по новой улице)».