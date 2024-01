Ученые обнаружили угрозу здоровью в воде в пластиковых бутылках

Пластиковые наночастицы могут проникать в клетки и кровь, повреждая внутренние органы. Раньше ученые считали, что их содержание в бутилированной воде в 100 раз меньше. В бутылке воды объемом 1 л может в среднем содержаться около 240 тыс. пластиковых частиц, следует из исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Bloomberg. Авторы исследования — химики из Колумбийского университета.