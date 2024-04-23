Ученые обнаружили следы древнего поселения в Курской области

— Результаты наших совместных работ заключаются в разгадке самого механизма того, как наши предки приспосабливались к особенностям микрорельефа местности и учились его использовать. В частности, мы предполагаем, что песчаные возвышенности с одной стороны могли служить удобной обзорной площадкой, а с другой — их подветренные стороны могли использовать в качестве укрытия от сильного ветра, — заключила начальник Курчатовской палеолитической экспедиции, главный научный сотрудник Курчатовского краеведческого музея Наталья Ахметгалеева.