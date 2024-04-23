Ученые обнаружили следы древнего поселения в Курской области

Исследователи установили, что современный рельеф на месте стоянок «Быки» существенно отличается от древнего. По словам руководителя геофизической группы Института географии РАН, научного сотрудника Геологического факультета МГУ Светланы Бричевой, во многом это обусловлено тем, что в 1970-х годах на территории велось строительство очистных сооружений.
Посредством геофизических методов ученые выяснили, что 21−18 тысяч лет назад эта территория была покрыта возвышенными песчаными дюнами, чередующимися с округлыми впадинами. На возвышенностях древние люди предпочитали устраивать стоянки, а в низинах набирали воду, передает журнал.
— Результаты наших совместных работ заключаются в разгадке самого механизма того, как наши предки приспосабливались к особенностям микрорельефа местности и учились его использовать. В частности, мы предполагаем, что песчаные возвышенности с одной стороны могли служить удобной обзорной площадкой, а с другой — их подветренные стороны могли использовать в качестве укрытия от сильного ветра, — заключила начальник Курчатовской палеолитической экспедиции, главный научный сотрудник Курчатовского краеведческого музея Наталья Ахметгалеева.
Американские археологи ранее раскрыли тайну татуировок на мумии «ледяного человека» Этци. Ученые обнаружили мумию в Альпах.
В свою очередь в Мексике археологи из Национального института антропологии и истории при проведении раскопок в городе Посо-де-Ибарра обнаружили довольно необычное ритуальное захоронение, в котором человеческие останки были аккуратно сложены в определенном порядке, словно мозаика.