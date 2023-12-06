Ученые обнаружили сходство в жестах людей из разных стран

Психологи из Университета штата Джорджия в США выяснили, что люди, владеющие разными языками, используют одни и те же жесты, когда не могут говорить. Исследование опубликовано в журнале Language and Cognition.

В эксперименте участвовали дети в возрасте от трех до 12 лет. Половина из них знала только английский язык, а другая говорила только на турецком. Всех испытуемых попросили описать события, используя речь, а после при помощи жестикулирования.

Психологи заметили, что во время одновременного рассказа и жестикуляции дети совершали разные движения. Но как только они переходили на невербальный язык общения, жесты одного ребенка становились похожими на жесты другого. Ученые определили, что такие закономерности начинают проявляться с 3−4 лет.

Затем подобный эксперимент ученые провели со слепыми и зрячими взрослыми, которых разделили на две группы: одна говорила только на английском языке, другая — на турецком. Результаты были схожи с первым исследованием. Интересен тот факт, что люди, которые не могут видеть с рождения, использовали те же жесты, что и участники без проблем со зрением, хотя они не могли наблюдать подобных действий.

Таким образом, психологи пришли к выводу, что существует универсальная система жестов, позволяющая общаться людям независимо от языка, слуха и зрения.

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Анна Морозова