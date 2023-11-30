Ученые обнаружили шесть идеально синхронизированных планет

Планетная система, расположенная недалеко от Солнечной, имеет шесть экзопланет, вращающихся вокруг своей звезды HD 110067 в прекрасной, совершенной гармонии. Это приводит к редкому явлению, известному как цепочка резонансов. Это говорит о том, что планетарная система была относительно нетронутой с момента своего образования более миллиарда лет назад и является исключительной «скрытой жемчужиной» Млечного Пути.

«Около 1% всех систем остаются в резонансе», — говорит астрофизик Рафаэль Луке из Чикагского университета, один из авторов научной работы о HD 110067 и ее планетах, опубликованной в журнале Nature. Стоит отметить, что орбитальные резонансы не являются чем-то необычным и неожиданным. Они возникают, когда два тела, вращающиеся вокруг третьего, оказывают друг на друга гравитационное влияние таким образом, что периоды их обращения совпадают.

Например, Плутон совершает два оборота вокруг Солнца на каждые три оборота Нептуна — это резонанс 2:3. Также некоторые спутники Юпитера находятся в резонансной цепочке. На каждую одну орбиту Ганимеда Европа совершает два оборота, а Ио — четыре, что соответствует цепочке 1:2:4, также известной как орбитальный резонанс. Однако сразу шесть экзопланет в резонансной цепочке ранее замечено не было.

Открытие было сделано на расстоянии около 100 световых лет в северном созвездии Комы Вероники. Всего в обнаруженной системе существует шесть экзопланет, радиус которых в 1,94−2,85 раз превышает радиус Земли. Их орбитальные периоды составляют 9,11 дней, 13,67 дней, 20,52 дней, 30,79 дней, 41,06 дней и 54,77 дней. Это означает, что пары экзопланет находятся в резонансах 3:2, 3:2, 3:2, 4:3 и 4:3; самая близкая к HD 110067 планета совершает шесть витков на каждую орбиту самого дальнего.

Предполагается, что звезда HD 110067 образовалась более миллиарда лет назад. То, что ее планеты находятся в такой гармонии, позволяет предположить, что систему не потревожили такие явления, как миграция планет или пролетающая звезда. Так, например, считается, что некоторые планеты Солнечной системы мигрировали в прошлом.

Недавно астрономы открыли семь раскаленных экзопланет благодаря телескопу «Кеплер».

Олеся Маевская