Ученые обнаружили «сердце» Плутона при его столкновении с 730-километровым небесным телом

«Мы выяснили, что почти вся первичная мантия Плутона была выброшена в результате падения этого тела. Ядро этого объекта при этом “расплющилось” при столкновении с ядром Плутона, что привело к локальному избытку массы. Его существование объясняет то, почему равнина Спутника оказалась на экваторе Плутона даже в том случае, если в его недрах нет подледного океана», — пояснил старший научный сотрудник Бернского университета (Швейцария) Мартин Ютци, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают Ютци и его коллеги, разработанный ими сценарий образования «сердца» Плутона впервые позволяет объяснить многие черты равнины Спутника, в том числе ее необычную форму и положение на экваторе Плутона, а также наличие внутри нее положительной гравитационной аномалии, существенного избытка массы.
По словам исследователей, равнина Спутник могла возникнуть и при полностью замороженных недрах Плутона в том случае, если на него с очень низкой скоростью, около 6 км/с, и под пологим углом упало протопланетное тело диаметром в 730 километров, которое состояло по большей части из азотного и водного льда и обладало небольшим каменным ядром.
Столкновение такого небесного тела с одним из полюсов Плутона привело к тому, что этот объект в буквальном смысле «расплющился» при ударе о твердое ядро Плутона. В результате этого возникла каплевидная выемка на поверхности Плутона, на поверхности которой находится прослойка из относительно легкого азотного льда, а на дне — остатки тяжелого и плотного каменного ядра этой протопланеты.
Подобное перераспределение массы привело к тому, что ось вращения Плутона сменила свое положение, в результате чего равнина Спутника оказалась на его экваторе, а не в районе полюсов. Данный сценарий, как считают Ютци и его коллеги, является более реалистичным, чем гипотеза о существовании подледного океана в недрах Плутона, для наличия которого необходимы и источники тепла, и присутствие больших количеств аммиака в водах этого водоема, запасы которого крайне малы в окрестностях Плутона.
О «сердце» Плутона
Знаменитое «сердце» Плутона было открыто американским зондом New Horizons летом 2015 года в момент его сближения с Плутоном и его семьей спутников. Данная геологическая структура, получившая впоследствии имя равнина Спутника, стала первым свидетельством того, что недра Плутона устроены значительно сложнее, чем изначально предполагали планетологи.
Научная команда миссии обнаружила, что «сердце» Плутона обладает сложной структурой. В частности, оказалось, что его поверхность непрерывно обновляется, и при этом данная состоит из двух половинок с разным химическим составом. Ученые также обнаружили различия в составе приповерхностных и внутренних слоев льдов, покрывающих равнину Спутника, и открыли свидетельства существования гравитационной аномалии в данном регионе Плутона.