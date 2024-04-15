Ученые обнаружили «сердце» Плутона при его столкновении с 730-километровым небесным телом

Подобное перераспределение массы привело к тому, что ось вращения Плутона сменила свое положение, в результате чего равнина Спутника оказалась на его экваторе, а не в районе полюсов. Данный сценарий, как считают Ютци и его коллеги, является более реалистичным, чем гипотеза о существовании подледного океана в недрах Плутона, для наличия которого необходимы и источники тепла, и присутствие больших количеств аммиака в водах этого водоема, запасы которого крайне малы в окрестностях Плутона.