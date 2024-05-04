Ученые обнаружили самую глубокую голубую дыру в Мексике

Первоначальные измерения Там Джа были сделаны с помощью эхолота — инструмента, который посылает звуковые волны на дно воды и измеряет скорость, с которой они возвращаются обратно для расчета расстояния. Но есть некоторые ограничения в использовании метода эхо-звука в голубых дырах. И всему виной колебания воды и непредсказуемость формы дыры, которая может быть не идеально вертикальной формы.