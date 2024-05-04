Ученые обнаружили самую глубокую голубую дыру в Мексике

Исследователи обнаружили самую глубокую голубую дыру в мире, которую прозвали Таам Джа. Измерения ее глубины показывают, что Таам Джа, расположенная в заливе Четумаль у юго-восточного побережья полуострова Юкатан, простирается не менее чем на 420 метров ниже уровня моря.
Земляная порода тех мест состоит из растворимого материала: известняка, мрамора или гипса. Большинство существующих голубых дыр раньше были просто пещерами, которые впоследствии затопило водой.
Во время экспедиции исследователи провели измерения с помощью профайлера проводимости, температуры и глубины — устройства с набором зондов, которые считывают и передают свойства воды на поверхность в режиме реального времени. Собранные данные позволили сделать вывод, что Таам Джа является самой глубокой известной в мире голубой дырой, дно которой до сих пор не удалось достичь.
Первоначальные измерения Там Джа были сделаны с помощью эхолота — инструмента, который посылает звуковые волны на дно воды и измеряет скорость, с которой они возвращаются обратно для расчета расстояния. Но есть некоторые ограничения в использовании метода эхо-звука в голубых дырах. И всему виной колебания воды и непредсказуемость формы дыры, которая может быть не идеально вертикальной формы.
Высокотехнологичный зонд для глубоководных наблюдений, который использовали в последнем исследовании, тоже не дошел до дна голубой дыры — радиус его работы ограничен глубиной 500 метров. Ученым удалось опустить зонд, но кабель, к которому он был прикреплен, скорее всего, дрейфовал по подводным течениям или зацепился за выступ, который остановил устройство.
Профайлеру все же удалось собрать данные с различных слоев воды в синей дыре, включая слой ниже 400 метров, температура и соленость которого напоминала воды Карибского моря и близлежащих прибрежных рифовых лагун. Согласно исследованию, это говорит о том, что Таам Джа может быть связана с океаном благодаря скрытой сети туннелей и пещер.
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