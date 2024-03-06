Ученые обнаружили редкие антитела, нацеленные на «темную сторону» вируса гриппа

В экспериментах на мышах антитела спасли многих грызунов от летальной дозы вируса H3N2. Это указывает на то, что они могут быть полезны для профилактики и лечения гриппа у людей. Антитела продемонстрировали сильную защиту как при введении мышам до заражения, так и при введении после него.