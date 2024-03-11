Ученые обнаружили признаки паразитических инфекций у древних египтян

Другой тип червя, возбудителя трихинеллеза, был обнаружен в грудных мышцах мумии человека по имени Нахт, который был идентифицирован как ткач из царской погребальной часовни в Фивах. Маленькая нематода, которая обычно заражается при употреблении в пищу недоваренной свинины, проникает в мышечную ткань и может привести к смерти, если попадет в сердце. У другой мумии, хранящейся в Манчестерском музее, в мозгу были черви, а 40% из 218 мумий, проанализированных на наличие вшей, показали положительный результат.