Ученые обнаружили признаки паразитических инфекций у древних египтян

Жители древнего Египта были заражены паразитами, многие из которых вызывали анемию и другие болезни. Согласно новому анализу имеющихся данных в отношении египетских мумий, около двух третей страдали от червей различных видов, 22% болели малярией, а у 40% были вши. 65% заражены различными червями-паразитами. Такие сведения приводят в статье в ScienceDirect, автор исследования доктор Пирс Д. Митчелл из Кембриджского университета, специалист по медицине, археологии и биологической антропологии.
Как пояснил данные портал Ifl Science, в знаменитой Долине царей 4 из 16 мумий, проверенных на Plasmodium falciparum — микроб, вызывающий смертельную форму малярии, — дали положительный результат. Одним из них был Тутанхамон, который, как выяснилось, был заражен двумя разными штаммами, хотя умер, вероятно, от падения с колесницы, а не от малярии.
По словам автора исследования Пирса Д. Митчелла, всего 49 из 221 египетской мумии, проанализированной на малярию, дали положительный результат.
«Малярия оказала серьезное влияние на детскую смертность и наличие анемии у всех древних популяций вдоль Нила».
Малярия — это угрожающее жизни заболевание, вызываемое паразитами. Оно передается людям в результате укусов инфицированных самок комаров вида Anopheles, часто приводит к анемии и смерти.
У 92% мумий, инфицированных малярией, наблюдаются пористые кости и другие признаки анемии, которая характеризуется снижением количества эритроцитов или снижением уровня гемоглобина.
«Такое бремя болезней, должно быть, имело серьезные последствия для физической выносливости и производительности значительной части рабочей силы», — привел портал Ifl Science слова Митчелла.
Другие паразиты, обнаруженные в древнеегипетских мумиях, включают в себя переносчиков токсоплазмоза.
«Поскольку токсоплазмозом люди могут заразиться при тесном контакте с кошками, вполне возможно, что заболевание возникло из-за роли кошек как культовых животных, которых в Древнем Египте часто мумифицировали и использовали в качестве религиозных подношений», — объясняет автор.
Митчелл также подсчитал, что около 10% мумий заражены висцеральным лейшманиозом, который также связан с анемией и приводит к летальному исходу примерно в 95% случаев, когда не оказывается медицинская помощь. Возбудителем лейшманиоза являются паразитирующие простейшие рода Leishmania, который насчитывает более 20 видов. Переносчиками паразитов могут быть более 90 видов москитов.
Желудочные черви, такие как рыбий цепень, также были обнаружены у двух мумий и, вероятно, попали в организм людей при употреблении в пищу сырой рыбы из Нила.
Другой тип червя, возбудителя трихинеллеза, был обнаружен в грудных мышцах мумии человека по имени Нахт, который был идентифицирован как ткач из царской погребальной часовни в Фивах. Маленькая нематода, которая обычно заражается при употреблении в пищу недоваренной свинины, проникает в мышечную ткань и может привести к смерти, если попадет в сердце. У другой мумии, хранящейся в Манчестерском музее, в мозгу были черви, а 40% из 218 мумий, проанализированных на наличие вшей, показали положительный результат.
Объясняя такую высокую распространенность паразитов, Митчелл полагает, что «река Нил служила каналом для тропических паразитов, передающихся через воду, которые обычно не встречаются в засушливых регионах». Таким образом, комары-переносчики малярии и другие вредные патогены могли процветать в Древнем Египте, несмотря на низкий уровень осадков.
Ранее в южноамериканских мумиях чинчорро нашли следы отравления марганцем. Племя собирало ядовитый пигмент для украшения мертвых, данные привела группа ученых под руководством Бернардо Арриаса — чилийского антрополога и специалиста по биоархеологии. Древние племена покрывали скелеты умерших слоем краски черного цвета с марганцем в составе, а на лица накладывались маски. Считается, что это первая искусственная мумификация в мире.
Анализы показали, что марганец не мог накопиться в останках носителей культуры чинчорро после захоронения. По всей видимости, все представители племени в разной степени принимали участие в сборе металла, который затем хранился на территории, где жили люди, и отравлял их здоровье в процессе изготовления пигмента.