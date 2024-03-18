Ученые обнаружили присутствие космических частиц подо льдом Антарктиды

В 1956 году физик-теоретик Дэвид Пайнс заявил, что электроны в твердом теле могут иметь странные свойства. По его предположению, обладая массой и электрическим зарядом, электроны способны создавать составную частицу, которая становится безмассовой, нейтральной и не взаимодействует со светом. Пайнс назвал эту частицу «демоном» и предположил, что частица имеет большое значение в поведении самых разных металлов. Однако сам «демон» в силу своих свойств оставался недоступным для наблюдения — он практически не взаимодействует со средой.