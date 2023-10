Ученые обнаружили одну из самых темных рек в мире

Недавно обнаруженная река Руки, приток Конго, настолько темная, что если окунуть в воду руку, ее не будет видно. Ученые из Конго, Швейцарии, Бельгии и США, опубликовавшие в журнале Limnology and Oceanography исследование своей находки, признаются, что не ожидали такого чуда природы. Более того, Руки может оказаться самой черной большой рекой на Земле — она определенно намного темнее, чем знаменитая Риу-Негро в Амазонке.

Органический углерод обычно повышает кислотность речной воды. Это стимулирует выделение углекислого газа (CO 2), поскольку кислоты растворяют карбонаты, присутствующие в воде. «Выбросы CO 2 относительно высоки во всем водосборном бассейне Руки, но не отличаются от других тропических рек, — объясняют ученые. — Это связано с тем, что у нее медленное и спокойное течение, затрудняющее выход CO 2 из воды в воздух».