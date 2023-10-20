Ученые обнаружили одну из самых темных рек в мире

Недавно обнаруженная река Руки, приток Конго, настолько темная, что если окунуть в воду руку, ее не будет видно. Ученые из Конго, Швейцарии, Бельгии и США, опубликовавшие в журнале Limnology and Oceanography исследование своей находки, признаются, что не ожидали такого чуда природы. Более того, Руки может оказаться самой черной большой рекой на Земле — она определенно намного темнее, чем знаменитая Риу-Негро в Амазонке.

Вода приобретает такой цвет из-за большого количества растворенных органических веществ: она практически не содержит осадков из-за низкого уклона реки. Дожди смывают в реку мертвую растительность джунглей и разлагающиеся органические соединения, которые и окрашивают Руки.

Река никогда прежде не подвергалась научному изучению. Хотя различные сезонные уровни воды в ней были зафиксированы с 1930-х годов, до сих пор нет данных о ее химическом составе. Никто раньше не определял, сколько растворенного органического углерода (dissolved organic carbon или DOC) содержится в воде и, прежде всего, откуда он берется.

В 2019 году ученые установили измерительную станцию ​​недалеко от города Мбандака, расположенного вверх по течению от места слияния рек Руки и Конго, чтобы измерять расход воды каждые две недели и ежедневный уровень воды в течение года. Пробы отбирались при каждом измерении сброса и отправлялись в лабораторию ETH Zurich для анализа.

Там исследователи определили содержание и возраст DOC. Помимо прочего, они хотели выяснить, выделяет ли торф вдоль реки углерод. Анализы подтвердили, что Руки — одна из самых богатых органическим углеродом речных систем в мире. Ее вода содержит в четыре раза больше DOC, чем во всей Конго, и в 1,5 раза больше, чем в воде Риу-Негро в Амазонке.

Органический углерод обычно повышает кислотность речной воды. Это стимулирует выделение углекислого газа (CO 2), поскольку кислоты растворяют карбонаты, присутствующие в воде. «Выбросы CO 2 относительно высоки во всем водосборном бассейне Руки, но не отличаются от других тропических рек, — объясняют ученые. — Это связано с тем, что у нее медленное и спокойное течение, затрудняющее выход CO 2 из воды в воздух».

По словам авторов работы, изотопный анализ углерода также показывает, что большая часть углерода поступает из лесной растительности, а не из торфа. Лишь в течение короткого периода времени в конце сезона дождей (с марта по апрель), после пикового стока, исследователи нашли свидетельства того, что торфяники выделяют углерод в воду. Однако все еще непонятно, как и почему это происходит именно в этот конкретный момент.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ohUepTebMOg?si=awzA72QxB1edmFP7" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые говорят, что изменения в землепользовании, такие как вырубка лесов, могут привести к метаморфозам в режиме работы реки — высыханию торфяников и их разложению бактериями, которые высвободят огромное количество CO 2. После поездки на Руки ученые обратили свое внимание на другие притоки Конго — Касаи и Фими.

Недавно ученые выяснили, что в мире ухудшилось качество речной воды. Экологи связали это с погодными условиями.