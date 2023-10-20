Ученые обнаружили одну из самых темных рек в мире
Своему цвету она обязана органическим отходам из джунглей, смываемыми дождями.
Своему цвету она обязана органическим отходам из джунглей, смываемыми дождями.
Недавно обнаруженная река Руки, приток Конго, настолько темная, что если окунуть в воду руку, ее не будет видно. Ученые из Конго, Швейцарии, Бельгии и США, опубликовавшие в журнале Limnology and Oceanography исследование своей находки, признаются, что не ожидали такого чуда природы. Более того, Руки может оказаться самой черной большой рекой на Земле — она определенно намного темнее, чем знаменитая Риу-Негро в Амазонке.
Вода приобретает такой цвет из-за большого количества растворенных органических веществ: она практически не содержит осадков из-за низкого уклона реки. Дожди смывают в реку мертвую растительность джунглей и разлагающиеся органические соединения, которые и окрашивают Руки.
Река никогда прежде не подвергалась научному изучению. Хотя различные сезонные уровни воды в ней были зафиксированы с 1930-х годов, до сих пор нет данных о ее химическом составе. Никто раньше не определял, сколько растворенного органического углерода (dissolved organic carbon или DOC) содержится в воде и, прежде всего, откуда он берется.
В 2019 году ученые установили измерительную станцию недалеко от города Мбандака, расположенного вверх по течению от места слияния рек Руки и Конго, чтобы измерять расход воды каждые две недели и ежедневный уровень воды в течение года. Пробы отбирались при каждом измерении сброса и отправлялись в лабораторию ETH Zurich для анализа.
Там исследователи определили содержание и возраст DOC. Помимо прочего, они хотели выяснить, выделяет ли торф вдоль реки углерод. Анализы подтвердили, что Руки — одна из самых богатых органическим углеродом речных систем в мире. Ее вода содержит в четыре раза больше DOC, чем во всей Конго, и в 1,5 раза больше, чем в воде Риу-Негро в Амазонке.
Органический углерод обычно повышает кислотность речной воды. Это стимулирует выделение углекислого газа (CO 2), поскольку кислоты растворяют карбонаты, присутствующие в воде. «Выбросы CO 2 относительно высоки во всем водосборном бассейне Руки, но не отличаются от других тропических рек, — объясняют ученые. — Это связано с тем, что у нее медленное и спокойное течение, затрудняющее выход CO 2 из воды в воздух».
По словам авторов работы, изотопный анализ углерода также показывает, что большая часть углерода поступает из лесной растительности, а не из торфа. Лишь в течение короткого периода времени в конце сезона дождей (с марта по апрель), после пикового стока, исследователи нашли свидетельства того, что торфяники выделяют углерод в воду. Однако все еще непонятно, как и почему это происходит именно в этот конкретный момент.
Ученые говорят, что изменения в землепользовании, такие как вырубка лесов, могут привести к метаморфозам в режиме работы реки — высыханию торфяников и их разложению бактериями, которые высвободят огромное количество CO 2. После поездки на Руки ученые обратили свое внимание на другие притоки Конго — Касаи и Фими.
Недавно ученые выяснили, что в мире ухудшилось качество речной воды. Экологи связали это с погодными условиями.
Олеся Маевская