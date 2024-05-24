Ученые обнаружили новое явление для квантовых технологий

Квантовые компьютеры, в отличие от классических, для выполнения вычислений используют принципы квантовой механики и могут решать гораздо более сложные задачи, рассказал один из авторов исследования, директор Института физики и квантовой инженерии Университета науки и технологий МИСИС, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра Алексей Федоров.
Ученые НИТУ МИСИС в составе международной научной группы впервые обнаружили, что одна из основных и хорошо изученных теорий в области квантовых технологий (модель Швингера, предложенная американским физиком Джулианом Швингером в 1951 году) обладает свойствами некоторых математических объектов (фракталов), структура которых повторяется в меньших и меньших масштабах.
По словам Федорова, открытие дало возможность авторам предложить новый эффективный метод расчета, позволяющий создавать новые, более совершенные квантовые процессоры, которые смогут выполнять сложные вычисления.
«Пока мы научились применять наш метод в физике высоких энергий, но в будущем его можно будет использовать для решения задач, связанных с логистикой, машинным обучением, криптографией и моделированием квантовых материалов с уникальными свойствами, например, со сверхпроводимостью при комнатной температуре», — рассказал Федоров.
Исследование поддержано грантом стратегического проекта НИТУ МИСИС «Квантовый интернет» по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030», грантом Российского научного фонда (РНФ), а также грантом Исследовательского фонда Германии по немецкой программе академического лидерства Excellence Strategy.
В работе научного коллектива принимали участие ученые Университета МИСИС (Москва, Россия), Российского квантового центра (Москва, Россия), Австрийского института науки и технологий (Клостернойбург, Австрия), Квантового исследовательского центра Института технологий и инноваций (Абу Даби, Объединенные Арабские Эмираты), Института квантовой оптики общества Макса Планка (Гархинг, Германия), Мюнхенского центра квантовых наук и технологий (MCQST) (Мюнхен, Германия).