Ученые обнаружили новое явление для квантовых технологий

«Пока мы научились применять наш метод в физике высоких энергий, но в будущем его можно будет использовать для решения задач, связанных с логистикой, машинным обучением, криптографией и моделированием квантовых материалов с уникальными свойствами, например, со сверхпроводимостью при комнатной температуре», — рассказал Федоров.