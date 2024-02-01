Ученые обнаружили материнские породы первых настоящих континентов

Однако научное сообщество до конца не понимало происхождение этих горных пород. Считалось, что ТТГ образовалась в ходе выделения и последующего плавления исходного комплекса минералов, по составу соответствующего толеитовым магмам. Некоторые эксперименты показывали, что смесь пород формируются из расплавленной базальтовой коры. Но в то же время рассматривались и другие метаморфические породы, которые могли быть предшественниками ТТГ.