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Ученые обнаружили горячую суперземлю в соседней звездной системе

Американские астрономы из Канзасского университета обнаружили каменистую экзопланету в 41 световом году от Земли. Мир покрыт плотной атмосферой из углекислого и угарного газов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Источник: NASA

Как показали наблюдения, открытая планета под названием 55 Cancri e относится к классу горячих суперземель. Она вдвое больше и в восемь раз массивнее Земли, а температура на ее покрытой океанами жидкой магмы поверхности достигает 2,3 тыс. °C.

Чтобы определить состав атмосферы 55 Cancri e, исследователи изучили наблюдения космического телескопа «Джеймс Уэбб» до и после того, как планета прошла за своей звездой.

Ученые отделили свет, излучаемый планетой, от ее звезды и использовали данные для расчета температуры мира.

По словам астрономов, газы из океанов магмы могут играть ключевую роль в поддержании устойчивости атмосферы.

Исследование этой суперземли может также дать ключ к разгадке того, как ранние Земля и Марс эволюционировали вскоре после своего рождения, отметили ученые.