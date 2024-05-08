Ученые обнаружили горячую суперземлю в соседней звездной системе

Как показали наблюдения, открытая планета под названием 55 Cancri e относится к классу горячих суперземель. Она вдвое больше и в восемь раз массивнее Земли, а температура на ее покрытой океанами жидкой магмы поверхности достигает 2,3 тыс. °C.