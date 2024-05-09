Ученые обнаружили глубоко под Землей останки «погребенной планеты»: завораживающие находки

В то время как некоторые из планетарных останков Тейи, по-видимому, погребены в виде плотных и массивных «сгустков» глубоко под тектоническими плитами Африки и Тихого океана, ученые заявили, что доказательств того, куда делась остальная часть Тейи после этой катастрофы, по-прежнему не существует.