Ученые обнаружили гигантские запасы метана на Уране и Нептуне

По словам авторов работы, предыдущие исследования Урана и Нептуна не учитывали способ формирования этих космических тел. Планеты родились из пылевых облаков, а затем поглотили или срослись с объектами, известными как планетезимали. Планетезимали напоминали современные кометы, такие как 67Р/Чурюмова-Герасименко. Они богаты углеродом, но на них мало воды.