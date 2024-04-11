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Ученые обнаружили гигантские запасы метана на Уране и Нептуне

Астрономы из Израильского технологического института выяснили, что состав Урана и Нептуна значительно отличается от первоначальных предположений. Далекие планеты содержат огромное количество метанового льда, что потенциально решает загадку их образования. Исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

Источник: NASA

Ученые долгое время считали, что Уран и Нептун богаты замерзшей водой. Это предположение было основано на данных с аппарата «Вояджер-2», который пролетел мимо них в 1980-х годах.

Чтобы лучше понять состав ледяных планет, астрономы разработали модели, отвечающие физическим свойствам, которые измерил «Вояджер-2».

По словам авторов работы, предыдущие исследования Урана и Нептуна не учитывали способ формирования этих космических тел. Планеты родились из пылевых облаков, а затем поглотили или срослись с объектами, известными как планетезимали. Планетезимали напоминали современные кометы, такие как 67Р/Чурюмова-Герасименко. Они богаты углеродом, но на них мало воды.

Как показали симуляции, известным критериям Урана и Нептуна лучше всего отвечают модели с большим содержанием метана. Согласно расчетам, метановый лед может составлять 10% массы обеих планет.

Ученые считают, что такое количество метана вполне могло возникнуть при реакции водорода с углеродом из планетезималей. Для подобных процессов требуется огромное давление и температуры, но это соответствует условиям зарождающихся планет.