Ученые обнаружили гигантские запасы метана на Уране и Нептуне

Ученые долгое время считали, что Уран и Нептун богаты замерзшей водой. Это предположение было основано на данных с аппарата «Вояджер-2», который пролетел мимо них в 1980-х годах.
Чтобы лучше понять состав ледяных планет, астрономы разработали модели, отвечающие физическим свойствам, которые измерил «Вояджер-2».
По словам авторов работы, предыдущие исследования Урана и Нептуна не учитывали способ формирования этих космических тел. Планеты родились из пылевых облаков, а затем поглотили или срослись с объектами, известными как планетезимали. Планетезимали напоминали современные кометы, такие как 67Р/Чурюмова-Герасименко. Они богаты углеродом, но на них мало воды.
Ученые считают, что такое количество метана вполне могло возникнуть при реакции водорода с углеродом из планетезималей. Для подобных процессов требуется огромное давление и температуры, но это соответствует условиям зарождающихся планет.