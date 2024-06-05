Ученые обнаружили гигантские вирусы, способные спасти льды от таяния

Размер обычных вирусов составляет от 20 до 200 нанометров, тогда как типичная бактерия вырастает до 2−3 микрометров. То есть, нормальный вирус примерно в 1000 раз меньше бактерии. Однако гигантские вирусы достигают 2,5 микрометра, превосходя по масштабу большинство бактерий. Кроме того, геном гигантских вирусов более чем в 10 раз больше генома своих стандартных сородичей и может насчитывать до 2,5 млн нуклеотидов.