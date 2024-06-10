Ученые обнаружили, что совместное прослушивание музыки приносит больше удовольствия

Международная команда ученых провела три эксперимента, пишет PsyPost. В первом участвовало 52 жителя США: они слушали отрывки из поп-рок-песен в одиночку, в небольшой группе и в группе крупнее в виртуальной среде. Взаимодействие с другими людьми отображалось в виде карты, на которой специальными точками отмечены слушатели. После каждого фрагмента участники оценивали уровень своего удовольствия, интереса и другие эмоции, такие как радость или печаль.