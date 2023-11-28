Ученые обнаружили, что некоторые животные мирятся с загрязнением ради среды обитания

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Экспедиция по исследованию биоразнообразия Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), которая проходит на Кольском полуострове, Таймыре и в Забайкальском крае, выяснила, что некоторые виды животных, в том числе редких, готовы мириться с промышленным загрязнением, если сохраняются другие благоприятные условия в местах обитания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

«В некоторых случаях охраняемые виды птиц встречены нами в зонах среднего влияния комбината. То есть это воздействие не так на них влияет — они способны адаптироваться. Для них очень важно сохранение среды. Поэтому если в определенных местах идет непосредственное разрушение территории, те же шахты, дороги, стройка, то естественно это сказывается», — заявил научный руководитель экспедиции, директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, ученые столкнулись с тем, что вдоль дорог в Забайкальском крае обитает больше зайцев и косуль, чем на фоновых участках, не подверженных промышленному воздействию. Выяснилось, что им не так важно запыление и шум машин, для них предпочтительнее большое количество кустарников и отсутствие охотников. В то же время для некоторых видов близость к промышленности неприемлема в любом случае, в частности для соболя.

Базовое исследование биоразнообразия — продолжение работы «Норникеля» и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования — определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности «Норникеля». Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.