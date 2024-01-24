Ученые обнаружили, что чайки начали переселяться в города

Команда обнаружила, что с мая по август чайки занимали территории, которые обычно были пристанищем воронов. К ним относятся парковки супермаркетов и ресторанов быстрого питания, а также другие искусственные сооружения, такие как промышленные гравийные площадки и мусорные контейнеры.

В ходе исследования ученые впервые обобщили собранные за три года данные, использовав модель искусственного интеллекта.

Результаты показывают, что переход чаек из естественной среды обитания в более городской ландшафт стимулируется доступностью человеческой пищи.

Экологи предупредили, что диета из объедков фастфуда вредна для птиц и, вероятно, сократит их срок жизни. Кроме того, чайки могут переносить различные болезни, включая сальмонеллез.