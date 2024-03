Ученые обнаружили червей с неуязвимой для радиации Чернобыля ДНК

Ученые из Нью-Йоркского университета в США обнаружили, что многолетний радиационный фон Чернобыльской зоны отчуждения почти не влияет на ДНК крошечных червей-нематод вида Oscheius Tipulae (O. Tipulae). Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).