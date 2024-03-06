Ученые обнаружили червей с неуязвимой для радиации Чернобыля ДНК

Исследователи изучили нематод, собранных в Чернобыльской зоне отчуждения в ходе экспедиции в 2019 году, а затем замороженных для длительного хранения. Специалисты секвенировали геномы чернобыльских O. Tipulae и сопоставили их с ДНК O. Tipulae из прочих частей мира.