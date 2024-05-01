Ученые: некоторые охотники-собиратели палеолита не ели мясо

Так, пищевой цинк, обнаруженный на окаменелостях, скорее всего был получен из животных источников. Разница в соотношении изотопов цинка между людьми того времени и травоядными животными из того же региона была минимальной, однако ее было достаточно, чтобы сделать вывод о не таком большом количестве потребления мяса в пищу, как считалось ранее.