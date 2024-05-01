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Ученые: некоторые охотники-собиратели палеолита не ели мясо

Их рацион был богат растительной пищей.

Источник: Reuters

В настоящее время существует палеолитическая диета. Ее план основан на продуктах, которые можно было получить во время охоты и собирательства — постное мясо, рыба, фрукты, овощи и семена. Однако, судя по результатам последнего исследования, проведенного учеными из Франции, Германии и Марокко, рацион должен пополниться большим количеством овощей.

По мере роста растения поглощают различные комбинации изотопов. При употреблении их в пищу химические элементы заменяют небольшую часть кальция в костях и зубах человека, который употребил растительную пищу, сохраняя это сочетание в качестве характерного соотношения.

Специалисты изучили 25 зубов и семь образцов костей 17 человек, населявших пещеру Тафоралт в Марокко 15 тысяч лет назад и нашли доказательства значительного употребления растений.

Так, пищевой цинк, обнаруженный на окаменелостях, скорее всего был получен из животных источников. Разница в соотношении изотопов цинка между людьми того времени и травоядными животными из того же региона была минимальной, однако ее было достаточно, чтобы сделать вывод о не таком большом количестве потребления мяса в пищу, как считалось ранее.

Один из зубов принадлежал младенцу, умершему в возрасте 6−12 месяцев. Ученые обнаружили, что изотопы в костях младенца соответствовали переходу с материнского молока на диету, в основном состоящую из растительной пищи.

Также существуют и другие свидетельства того, что рацион древних людей был богат растительной пищей. Так, ученые обнаружили точильные камни, которые могли использоваться для обработки продуктов, таких как кедровые орехи, желуди и бобовые.

Кроме того, останки демонстрируют высокую частоту возникновения кариеса, что согласуется с крахмалистыми продуктами, такими как желуди и кедровые орехи. Археоботанические останки также соответствуют желудям, кедровым орехам и бобовым.

«Наше исследование подчеркивает важность зависимости рациона питания населения Тафоралта от растений, в то время как животные ресурсы потреблялись в меньшей степени, чем на других стоянках верхнего палеолита», — заключили ученые.

Ранее была опровергнута теория эволюции о мужчинах-охотниках и женщинах-собирателях.

Анна Морозова