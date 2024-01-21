Ученые не нашли особой пользы для душевного здоровья от популярной дыхательной практики
Британские ученые из Университета Сассекса выяснили, что практика когерентного дыхания почти не улучшает психическое здоровье людей.
Британские ученые из Университета Сассекса выяснили, что практика когерентного дыхания почти не улучшает психическое здоровье людей.
Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews (NBR).
Когерентное дыхание предполагает вдохи и выдохи в ритме, совпадающем с сокращениями сердца. Считается, что такой способ помогает справиться с беспокойством и улучшить общее самочувствие. Однако до сих пор не было ни одного серьезного эксперимента, подтверждающего или опровергающего данную гипотезу.
В исследовании приняли участие 400 человек, не страдающих респираторными или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Добровольцев разделили на две группы. Первая практиковала когерентное дыхание с частотой около 5,5 вдоха в минуту по 10 минут ежедневно в течение месяца. Вторая группа была контрольной. Им поручили дыхательное упражнение, которое по эффекту почти не отличалось от обычного дыхания.
Также ученые измерили уровень стресса, качества сна, тревоги, депрессивных симптомов и общего благополучия у всех участников эксперимента.
Результаты не выявили существенной разницы в состоянии людей из первой группы по сравнению с контрольной. У всех добровольцев немного снизился уровень стресса. Это показывает, что когерентное дыхание по своему эффекту не отличается от плацебо.
«Мы не обнаружили измеримого эффекта когерентного дыхания по сравнению с хорошо разработанным плацебо для работы с дыханием для улучшения психического здоровья и благополучия. Хотя это и не означает, что когерентное дыхание в принципе не помогает людям», — отметил ведущий автор исследования, доктор Гай Финчем.
Ученый добавил, что проделанное им и его коллегами исследование стало крупнейшим по количеству участников.