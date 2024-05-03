Ученые назвали свойство, позволяющее чайкам процветать в городах

Это предполагает, что такие виды, как серебристая чайка, клуша и обыкновенная моевка обладают поведенческой гибкостью, которая позволяет им гнездиться в более сложных местах.

Команда также выяснила, что в городах чаще всего селятся виды чаек, чьи популяции остаются стабильными или растут.