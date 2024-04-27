Ученые назвали причину внезапных вспышек ярости у собак

Ученые призвали отличать агрессию из-за страха от синдрома ярости. Собаки могут вести себя недружелюбно и вступать в драки, когда ощущают угрозу в свой адрес или проявляют доминирование. При подобной агрессии псы почти всегда подают предупреждающие знаки — рычат, прижимают уши и скалят зубы.