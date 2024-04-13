Ученые назвали полезный эффект от видеоигр для взрослых

«В этом исследовании мы увидели, что видеоигры в свободное от работы время могут быть полезны работникам, что противоречит предвзятым стереотипам. Игры помогают избавиться от стресса, связанного с работой, в частности, за счет активного восстановления и развития новых когнитивных и социальных ресурсов для борьбы со стрессом. Видеоигры могут быть полезным занятием для восстановления после ежедневного рабочего стресса», — резюмировали авторы работы.