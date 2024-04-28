Ученые назвали озоновую дыру над Антарктидой угрозой пингвинам и тюленям

В предыдущие три года серия необычных событий привела к тому, что антарктическая озоновая дыра существовала на месяц дольше, закрываясь не в ноябре, а в декабре. Это было обусловлено сильнейшими лесными пожарами в Австралии, рекордным по силе взрывом подводного вулкана у островов Тонга и климатическим феноменом Ла-Нинья, длившимся с 2020 по 2023 год.