Ученые назвали оптимальный возраст для отказа от курения

У курильщиков в возрасте от 40 до 79 лет риск преждевременного ухода из жизни почти в три раза выше, чем у тех, кто не курил никогда. То есть, в среднем курение отнимает 12−13 лет жизни. Когда человек перестает курить, он восстанавливает шесть лет жизни уже через три года после отказа от табака.