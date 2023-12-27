Ученые назвали новую возможную причину проблем со сном

Специалисты с помощью видеонаблюдения отследили поведение мышей во время отдыха и отметили, что они прижимаются друг к другу. Такое поведение, обусловленное внутренней мотивацией к длительному физическому контакту, ученые назвали соматолонгированием (somatolonging). Также исследователи выяснили, что совместный сон неудобен для мышей — они часто будят друг друга.

Ученые предположили, что у людей также есть стремление к физическому контакту во время сна. Тем не менее в некоторых случаях это может сказаться на качестве ночного отдыха и спровоцировать появление проблем со сном. Также исследователи рассказали, что как у мышей, так и у людей, спящих вместе, синхронизируются различные нейрофизиологические показатели, такие как время засыпания и пробуждения, длительность фаз быстрого и медленного сна.