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12:48 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые назвали новую возможную причину проблем со сном

Исследователи из Мичиганского университета (США) обнаружили, что люди и мыши склонны спать вместе со своими сородичами, несмотря на то, что это может быть неудобно. Результаты опубликованы в журнале Current Biology.

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Источник: Freepik

Специалисты с помощью видеонаблюдения отследили поведение мышей во время отдыха и отметили, что они прижимаются друг к другу. Такое поведение, обусловленное внутренней мотивацией к длительному физическому контакту, ученые назвали соматолонгированием (somatolonging). Также исследователи выяснили, что совместный сон неудобен для мышей — они часто будят друг друга.

Ученые предположили, что у людей также есть стремление к физическому контакту во время сна. Тем не менее в некоторых случаях это может сказаться на качестве ночного отдыха и спровоцировать появление проблем со сном. Также исследователи рассказали, что как у мышей, так и у людей, спящих вместе, синхронизируются различные нейрофизиологические показатели, такие как время засыпания и пробуждения, длительность фаз быстрого и медленного сна.

Ученые пока не могут объяснить, почему люди и другие животные жертвуют качеством сна ради социальных контактов. Тем не менее они подчеркнули необходимость человека в такой форме общения.

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