Ученые назвали неожиданное полезное свойство чернослива

В 12-месячном исследовании приняли участие 183 женщины в возрасте 55−75 лет. Все испытуемые находились в постменопаузе. Так называется период после наступления менопаузы, продолжительностью 5−8 лет, когда проявляется климактерический синдром. Участниц разделили на три группы. Первая и вторая употребляли по 50 и 100 граммов чернослива в день соответственно. Третья группа выступала в качестве контрольной. На протяжении всего исследования испытуемые должны были фиксировать количество и время употребления чернослива в специализированных журналах для оценки качества соблюдения рекомендаций.

Перед началом и по окончании эксперимента у добровольцев измерили уровни маркеров иммунитета, воспаления и окислительного стресса в крови. Отмечается, что помимо чернослива участники употребляли добавки кальция и витамина D3.

Употребление 50−100 граммов чернослива ежедневно привело к снижению секреции особых противоспалительных (вызывающих воспаление) белковых молекул цитокинов в крови участниц первой и второй групп. К ним относятся IL-1β, IL-6 и IL-8 (интерлейкин) и TNF-α, также называемый фактором некроза опухолей. Такие изменения активируют сигнальные пути, отвечающие за сокращение потери костной массы.

Ученые предположили, что такой эффект может объясняться обилием в черносливе биоактивных соединений, включая витамины, минералы, фенольные кислоты и полифенолы (особые растительные соединения), которые могут подавлять секрецию разрушающих кости воспалительных цитокинов.