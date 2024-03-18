Ученые назвали мясо питонов лучшей альтернативой говядине и курятине

Биологи из Университета Маккуори (Австралия) с коллегами из Вьетнама и Великобритании подсчитали, что выращивание питонов на фермах для получения мяса гораздо эффективнее, чем разведение кур и рогатого скота. Новое исследование наглядно показало, что эти змеи могут быть хорошим источником дефицитного в бедных странах животного белка. Они быстрее и лучше прибавляют в весе, при этом пригодные для употребления продукты составляют 82% от их массы.