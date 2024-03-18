Ученые назвали мясо питонов лучшей альтернативой говядине и курятине

Биологи из Университета Маккуори (Австралия) с коллегами из Вьетнама и Великобритании подсчитали, что выращивание питонов на фермах для получения мяса гораздо эффективнее, чем разведение кур и рогатого скота. Новое исследование наглядно показало, что эти змеи могут быть хорошим источником дефицитного в бедных странах животного белка. Они быстрее и лучше прибавляют в весе, при этом пригодные для употребления продукты составляют 82% от их массы.
Изменения климата, сокращение природных ресурсов и болезни пагубно сказываются на сельском хозяйстве, включая животноводство, и, как следствие, на продовольственной безопасности людей. Больше остальных страдают страны с низким уровнем доходов у населения, где и без того есть дефицит пищи, особенно белковой. Поэтому необходим поиск альтернативных источников питания, которым занимается множество ученых по всему миру.
Новое исследование проведено на частных фермах в Таиланде и Вьетнаме, где разводят сетчатых и бирманских питонов. Ученые сравнили их достижения с показателями «традиционных» хозяйств с птицей и рогатым скотом.
Плюсы выращивания питонов
Питоны, особенно самки, при нормальном кормлении быстро растут в течение первых 12 месяцев. Но даже когда змей заставили немного поголодать в ходе эксперимента, они теряли всего 0,004% своей массы в день. Как только их снова покормили, пресмыкающиеся возобновили быстрый рост.
Змее в принципе требуется меньше воды и еды, чем теплокровному животному. Они могут пить даже росу, образующуюся на их коже по утрам. А еще охотятся на вредителей, которые приходят на фермы атаковать сельскохозяйственные культуры.
И наконец, питоны гораздо эффективнее другого скота «превращают» полученную еду в ткани собственного организма.
«По коэффициенту усвоения пищи и производству белка питоны превосходят все основные сельскохозяйственные виды, изученные на сегодняшний день. Мы обнаружили, что питоны быстро росли и достигали “убойного веса” в течение первого года после вылупления», — рассказывает Дэн Натуш, научный сотрудник Школы естественных наук Университета Маккуори.
По словам исследователей, белое змеиное мясо известно высоким содержанием белка и низким уровнем насыщенных жиров, а также как экологически чистый источник пищи. Исторически оно считалось деликатесом и сегодня употребляется в Юго-Восточной Азии. Однако до сих пор ученые-аграрии не уделяли ему должного внимания как массовой альтернативе традиционному производству мяса.