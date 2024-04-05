Ученые назвали место с самым чистым воздухом на Земле

Кроме того, Южный океан оказался самым облачным местом на Земле, где очень часто выпадают осадки. Интенсивные ливни и снегопады вымывают из воздуха частицы загрязняющих аэрозолей. Облачный покров над Антарктикой имеет особую ячеистую структуру. Каждая такая ячейка может производить до шести раз больше дождя по сравнению с облаками в других частях света.