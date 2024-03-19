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Ученые назвали диету, помогающую улучшить состояние кожи

Верно подобранный рацион питания может улучшить состояние кожи. Об этом заявили исследователи из Мюнхенского университета.
Источник: Freepik

Ученые изучили данные о 296 людях с различными типами акне и розацеа. В исследовании учитывали рост и вес участников и их пищевые привычки. Также у них взяли образцы крови для определения уровней глюкозы, инсулина и гликированного гемоглобина.

Исследователи пришли к выводу, что у людей с кожными заболеваниями в рационе была значительно снижена доля овощей, фруктов, картофеля и соевых продуктов. В то же время в рационе здоровых людей было меньше мяса и меда. Помимо этого, ученые выяснили, что употребление молочных продуктов в большом количестве может привести к появлению акне на груди.

По данным исследования, улучшить состояние кожи способны бобовые, орехи, оливковое масло, жирная рыба, а также фрукты и овощи. Вместе с этим необходимо сократить потребление сыра, мяса и алкоголя, передает журнал Nutrients.

Расширенные сосуды и рубцы после акне — это распространенная проблема. Однако от этих дефектов можно избавиться, сообщила дерматолог, косметолог и эксперт по проблемам акне, розацеа и коррекции рубцов Алина Купцова.