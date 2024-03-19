Ученые назвали диету, помогающую улучшить состояние кожи

Исследователи пришли к выводу, что у людей с кожными заболеваниями в рационе была значительно снижена доля овощей, фруктов, картофеля и соевых продуктов. В то же время в рационе здоровых людей было меньше мяса и меда. Помимо этого, ученые выяснили, что употребление молочных продуктов в большом количестве может привести к появлению акне на груди.