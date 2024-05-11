Ученые назвали будущие миссии на Марс угрозой для поисков жизни на планете

«Свидетельства жизни (прошлой и существующей) имеют большую научную ценность, когда они находятся в палеоэкологическом контексте, поэтому любая человеческая деятельность, которая может повредить свидетельства жизни и/или окружающий ее экологический контекст, представляет собой риск. Это может быть что-то безобидное, такое как оставленный мусор, или же более серьезное — например, если марсоход проедет по ценным научным образцам», — отметила ведущий автор исследования, доктор Клэр Флетчер.