Ученые назвали будущие миссии на Марс угрозой для поисков жизни на планете

Эти меры должны гарантировать, что будущие миссии не уничтожат следы марсианской жизни (бывшей или настоящей). Исследование опубликовано в научном журнале Space Policy.
По словам специалистов, нормативы нужно разработать и принять до отправки новых марсианских экспедиций, таких как возврат на Землю образцов, собранных марсоходом Preservance. Кроме того, Китай планирует осуществить пилотируемый полет к Марсу уже в 2033 году, а NASA намерено осуществить схожую миссию в 2040 году.
Авторы доклада отметили, что вся эта деятельность может поставить под угрозу места, где сохранились следы марсианской жизни. В первую очередь, речь идет о биологическом загрязнении этих зон различными земными микроорганизмами.
«Свидетельства жизни (прошлой и существующей) имеют большую научную ценность, когда они находятся в палеоэкологическом контексте, поэтому любая человеческая деятельность, которая может повредить свидетельства жизни и/или окружающий ее экологический контекст, представляет собой риск. Это может быть что-то безобидное, такое как оставленный мусор, или же более серьезное — например, если марсоход проедет по ценным научным образцам», — отметила ведущий автор исследования, доктор Клэр Флетчер.
Ученые также призвали позаботиться не только о сохранности Марса, но и других миров Солнечной системы, включая ледяные луны Европу, Ганимед, Энцелад и Титан.