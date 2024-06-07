Ученые научились выявлять раннюю деменцию с помощью МРТ

Специалисты сосредоточились на изучении так называемой сети пассивного режима работы мозга (СПРРМ). Они использовали данные МРТ 1,1 тыс. добровольцев, чтобы обнаружить изменения в СПРРМ. Сканирование измеряло корелляцию мозговой активности.
У 81 участника исследования в дальнейшем развилась деменция. Команда использовала алгоритмы искусственного интеллекта для выявления закономерностей у людей, находящихся в группе риска.
Как показали результаты, 10-минутное МРТ-сканирование оказалось способно предсказать возникновение деменции примерно за 3,7 года до первых симптомов с точностью 80%.
По словам ученых, разработанный ими метод требует тестирования на более крупной группе. Если методика подтвердит свою эффективность, она существенно упростит раннее обнаружение деменции.